Fortaleza visita o Bahia com o objetivo de retomar posto no G-6 da Série A

Volante Caio Alexandre no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste 2023 Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia, diferente do Fortaleza, briga na parte de baixo da competição, mas vem embalado por duas vitórias consecutivas — uma goleada por 6 a 4 sobre o Goiás e um placar mínimo diante do Internacional. Pressionado pela zona de rebaixamento, o Esquadrão tem somente um ponto de margem para o Santos, 17º colocado, e precisa superar o Leão a todo custo para evitar a chance de encerrar a rodada dentro do Z-4. Em paralelo a disputa dentro de campo, o duelo entre os tricolores também marcará o quinto encontro entre Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni, dois dos maiores treinadores da história do clube. O histórico do embate é equilibrado e registra uma vitória para cada lado, além de dois empates. Os jogos foram disputados nas últimas duas edições do Brasileirão, em 2021 e 2022. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Este será o primeiro jogo entre eles tendo Ceni no comando do Bahia. A primeira partida ocorreu quando o técnico brasileiro estava no Flamengo-RJ, enquanto que as três seguintes aconteceram na época em que estava à frente do São Paulo-SP. Pelo Fortaleza, o ex-goleiro consagrou-se campeão da Série B de 2018, do Campeonato Cearense de 2019 e 2020, e da Copa do Nordeste de 2020.

Para a partida, Juan Pablo Vojvoda terá os desfalques do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e do ponta-direita Yago Pikachu. Os atletas cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e retornaram para Fortaleza.

Gonzalo Escobar deve ser substituído por Bruno Pacheco, enquanto Marinho, recuperado de lesão e com minutagem contra o cruz-maltino, deve retomar o posto de titular na ponta-direita, substituindo Pikachu.



Apesar da proximidade com a final da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 28 no Uruguai, contra a LDU-EQU, Vojvoda não deve poupar o time titular contra o Bahia. A tendência é de que o comandante argentino escale força máxima.

O mesmo vale para Rogério Ceni, que tem como foco exclusivo a Série A do Brasileiro. Entre as ausências, somente o volante Rezende está fora do jogo pelo Bahia. Bahia x Fortaleza Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Raul Gustavo) e Cándido; Acevedo, Thaciano, Yago e Cauly; Biel e Everaldo. Téc: Rogério Ceni