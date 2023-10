Fortaleza tem dois desfalques para enfrentar Bahia pela Série A; veja provável escalação

O Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda terá os desfalques do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e do ponta-direita Yago Pikachu parar enfrentar o Bahia neste sábado, 21, às 18h30min (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco.

Gonzalo Escobar deve ser substituído por Bruno Pacheco, enquanto Marinho, recuperado de lesão e com minutagem contra o Cruzmaltino, deve retomar o posto de titular na ponta-direita, substituindo Pikachu.

Diante do Tricolor da Boa Terra, Vojvoda deve promover algumas outras alterações, por opção técnica, como o retorno do zagueiro Brítez e do atacante Guilherme ao time titular. Para a partida, deve escalar o Fortaleza com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Tomás Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero.