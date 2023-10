Fortaleza e Volt projetam vender 25 mil camisas "Eiffel" até o fim do ano

O novo produto tricolor, idealizado junto a Volt - marca de material esportivo -, já está disponível no site oficial do clube e nas lojas físicas

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o diretor executivo e sócio da Volt, Fernando Keimman, revelou que a empresa e o clube projetam vender 25 mil camisas do modelo ainda neste ano.

O Fortaleza realizou, nesta terça-feira, 17, o lançamento oficial da sua terceira camisa, chamada de "Eiffel" . O novo produto tricolor, idealizado junto a Volt - marca de material esportivo -, já está disponível para venda no site oficial do clube e nas lojas físicas.

Na oportunidade, Fernando ainda avaliou a parceria entre Fortaleza e Volt, que foi firmada no início da temporada. De acordo com ele, o retorno agrada. Em agosto, inclusive, a marca teve o seu maior faturamento com o Leão.

"Acabamos de fechar 7 meses de parceria, estamos muito satisfeitos. Nossas camisas constantemente batem recorde de venda. Por exemplo, agosto foi o maior faturamento da rede até hoje. Outubro vai bater o recorde de agosto. As camisas tem se saído super bem."