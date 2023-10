Em homenagem à França, Fortaleza lança camisa intitulada de "Eiffel"; veja fotos

O terceiro uniforme do Tricolor tem duas versões, uma de goleiro e outra dos jogadores. O preço de ambas versões é igual: 299,99 reais

O Fortaleza lançou o seu terceiro uniforme nesta terça-feira, 17, intitulado de “Eiffel”. A nova camisa é uma homenagem à França, país que inspirou Alcides Santos, fundador do clube, a utilizar o vermelho-azul-e-branco como as cores que formam o Leão do Pici.

Além da homenagem ao país europeu, a camisa também traz uma referência direta à Torre Eiffel, principal cartão-postal francês. Na parte frontal da camisa versão azul, por exemplo, é estampada uma silhueta do monumento.