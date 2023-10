De homenagem à viagem para Paris: entenda como foi idealizada a nova camisa do Fortaleza

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o diretor executivo e sócio da Volt, Fernando Kleimman, contou detalhes da idealização e das metas de venda da camisa Eiffel, novo lançamento do Fortaleza. O executivo relatou que a ideia do manto Tricolor é homenagear o engenheiro Gustave Eiffel, idealizador da torre que leva seu nome, e o clube cearense, por sua ligação com a França.

“Estudamos um pouco a história e foi o casamento perfeito. Mas não queríamos fazer isso [a campanha publicitária] aqui, mas sim em Paris. Levamos o presidente, o mascote e uma equipe toda nossa aqui do Brasil. E conseguimos fazer um grande material que mexe com o orgulho e pertencimento do torcedor. Dentro do projeto de marca da Volt no Fortaleza era importante mostrar algo diferente”, comentou Fernando.

O profissional da Volt celebrou a parceria de mais de sete meses com o Leão e afirmou que a empresa vem constantemente batendo recordes de venda. O mês de agosto marcou o maior faturamento da rede e a expectativa é que, em outubro, essa marca seja superada. Sobre a meta de comercialização da camisa Eiffel, Kleimman revelou a expectativa de vender 25 mil camisas até o fim do ano.