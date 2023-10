Fortaleza levará 80 sócios de graça para a final da Sul-Americana; saiba detalhes

O Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 16, que levará, de graça, 80 sócios-torcedores para assistir a histórica final da Copa Sul-Americana entre o Leão e a LDU, no Uruguai. O trajeto será todo terrestre, ou seja, de ônibus, e o check-in para concorrer a uma vaga será aberto nesta terça-feira, 17, das 8 horas da manhã até às 18 horas da noite.

A dinâmica é simples. Dentre os check-ins realizados, o Fortaleza selecionará os 80 sócios adimplentes com mais tempo ininterrupto de plano. Os premiados deverão comparecer na sede do clube, no Pici, no dia 23 deste mês, às 4 horas da manhã, para embarcar no ônibus e iniciar a viagem.