Bruno Pacheco revela ansiedade por final da Sula, mas reitera foco no Brasileirão

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 16, no Pici. Na oportunidade, o camisa 6 do Leão do Pici comentou sobre a ansiedade do elenco em relação a final da Copa Sul-Americana, mas garantiu que o foco neste momento é a sequência de jogos no Brasileirão.

"O clube tem se planejado muito bem na questão logística, tem nos deixado tranquilos para focarmos nas partidas que antecedem essa final. O grupo é muito maduro para ter a percepção de que o próximo jogo é o mais importante. É claro que bate a ansiedade, é inevitável não pensar, mas a gente já conseguiu virar essa chave", disse.