Fortaleza prepara lançamento de uniforme e loja para comemorar aniversário de 105 anos

Os lançamentos fazem parte da comemoração do aniversário do clube cearense, que acontece na quarta-feira, 18 de outubro

Nas redes sociais, o Tricolor do Pici divulgou um vídeo dando pistas dos novos lançamentos. Nas imagens, o Juba, mascote oficial do clube, segura um livro com o título “105 anos de glória e tradição”, referente ao aniversário, e, em seguida, abre um mapa da região de Paris, capital da França. Veja abaixo:

O evento será mais uma ação do Fortaleza com a Volt Sport, fornecedora oficial de materiais esportivos e responsável pela gestão das lojas oficiais do clube cearense. Na última semana, a empresa lançou o novo enxoval do Leão, que conta com camisas de concentração, viagem, treino e aquecimento para os jogos, além das jaquetas, calças e bermudas.

Além do aniversário de 105 anos, o escrete vermelho-azul-e-branco terá mais um compromisso na quarta-feira, 18. Após a pausa para a data Fifa, os comandados de Juan Pablo Vojvoda retornam aos gramados para visitar o Vasco da Gama, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro.