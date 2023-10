Fortaleza passará quase uma semana longe da capital cearense; veja logística

Time tricolor enfrentará Vasco e Bahia em sequência. Diretoria do Leão optou por não retornar à capital cearense no intervalo entre as partidas e adotará o "longão"

O Fortaleza terá compromissos importantes a serem disputados fora de casa nos próximos dias. Na quarta-feira, 18, o time tricolor encara o Vasco, no Rio de Janeiro, e no sábado, 21, é a vez de enfrentar o Bahia, em Salvador. Ambos os jogos são válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Diante deste cenário, a diretoria do Leão optou por não retornar à capital cearense no intervalo entre as partidas e adotará o "longão" - apelido dado ao longo período de um time fora da sua cidade natal -, apurou o Esportes O POVO. O Tricolor do Pici embarcará rumo ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, 17, e não realizará treino em terras cariocas antes do duelo diante do Vasco.