Fortaleza atende 268 torcedores em emissão de identidade e acompanha 65 pedidos em Vapt Vupts

Na iniciativa realizada nas dependências do Fortaleza, foram 128 pessoas atendidas na sexta e 140 no sábado. Para receber o serviço, era necessário apresentar o comprovante da passagem comprada para o Uruguai. Este grupo de tricolores receberá a documentação na quarta-feira, 18, às 13 horas, na sede do clube.

Além disso, a instituição acompanha 65 pedidos de documentação feitos em Vapt Vupts, para que estejam disponíveis antes que os torcedores precisem viajar. O clube deve ter um prazo para estas entregas a partir da próxima quinta-feira, 19.

O Fortaleza enfrentará a LDU-EQU na decisão da Sula no dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai. A equipe entrará em campo buscando o primeiro título internacional da história do futebol nordestino.

Final da Sul-Americana: documentos para entrar no Uruguai

Um dos documentos indispensáveis para a viagem ao Uruguai é a carteira de identidade (RG) válida e expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Estado da Federação. No site do Governo Federal do Brasil, há um alerta informando que RG antigo ou em mau estado pode não ser aceito pelas autoridades uruguaias.

Além do RG, o passaporte, com ao menos seis meses de validade, é aceito. Outro detalhe importante é que as carteiras brasileiras de motorista não são aceitas como forma de ingressar no Uruguai.