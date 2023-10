Vojvoda alcança maior número de vitórias em uma temporada pelo Fortaleza; veja estatísticas

Diante do Coelho, o Leão do Pici conquistou o 38° triunfo em 2023, superando as 33 de 2022

Juan Pablo Vojvoda alcançou o maior número de vitórias em uma temporada pelo Fortaleza. A marca foi alcançada em 24 de agosto na vitória contra o América-MG por 2 a 1 pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Desde então, o Leão do Pici emplacou cinco triunfos, contra América-MG (2x), Corinthians (2x) e São Paulo. Diante do Coelho, o Leão do Pici conquistou o 38° triunfo em 2023, superando as 33 de 2022. No ano que chegou, em 2021, Vojvoda somou 25 vitórias em 51 partidas.

Em 2023, o Leão do Pici ainda disputará 13 partidas, podendo ampliar o número de vitórias na temporada e superar os 38 triunfos registrados em 2021, conquistados sob comando de Enderson Moreira e Juan Pablo Vojvoda.