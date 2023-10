Técnico do RB Bragantino, Pedro Caixinha revela entrevista para assumir Fortaleza em 2021

Pedro Caixinha está no comando do RB Bragantino desde 10 de dezembro de 2022 Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Técnico do RB Bragantino, o português Pedro Caixinha revelou em entrevista na quarta-feira, 11, ao podcast Flow Sport Club, que foi entrevistado pela diretoria do Fortaleza há três anos, em 2021, para vir ao clube. No entanto, devido à falta de conhecimento do futebol local, decidiu não aceitar o convite da cúpula leonina. "Eu já tinha tido alguns contatos (antes de aceitar o RB Bragantino), uma com entrevista até, há três anos, com o Fortaleza. Achei interessante o projeto, mas naquela altura não tinha conhecimento suficiente (do futebol brasileiro), não estava totalmente convencido para vir e dar o melhor de mim", disse Pedro Caixinha. Com a recusa de Pedro Caixinha, o Fortaleza continuou no mercado até acertar com Juan Pablo Vojvoda em 4 de maio de 2021.