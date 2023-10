Fortaleza vira sobre o América-MG em jogo movimentado e entra no G6 do Brasileirão

Yago Pikachu e Bruno Pacheco comemoram gol no jogo Fortaleza x América-MG, no Castelão, pela Série A 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza venceu o América-MG por 3 a 2 neste domingo, 8, na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O América-MG chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Mastriani, mas o Leão foi atrás da sua primeira virada em 2023, em tentos de Lucero, Machuca e Bruno Pacheco. Após o resultado, o Fortaleza alcançou 42 pontos e entrou no G6 da Série A. O Tricolor está na sexta posição do torneio nacional. O América-MG, por sua vez, segue na vice-lanterna, com 18 pontos.

O jogo Classificado para a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza entrou em campo neste domingo sabendo que tem, no Brasileirão, uma outra maneira de obter classificação para a Copa Libertadores de 2024. Nos primeiros minutos, o Fortaleza tentou trocar passes em direção ao gol, mas parou na marcação do América-MG, que estava tentando sair em velocidade para criar chances. A equipe chegou em cabeceio de Mastriani e com Everaldo, que estava impedido. Em outra dessas chegadas, Brítez desviou finalização dos visitantes com o cotovelo. Depois de consulta ao VAR, o árbitro assinalou pênalti para o América, convertido por Gonzalo Mastriani. Nos minutos seguintes, o atacante ampliou a vantagem mineira. Mastriani recebeu na entrada da área e finalizou colocado, sem chances para o goleiro João Ricardo. O Fortaleza iniciou sua reação ainda na primeira etapa. Tinga abriu a jogada pela direita com Zé Welison, que cruzou e encontrou Lucero. O atacante subiu sozinho e diminuiu o placar. O time de Vojvoda seguiu pressionando após o tento. Guilherme teve dois chutes bloqueados e Tinga teve chance em cabeceio, mas mandou para fora. Na volta para o segundo tempo, o cenário continuou sendo de ofensividade dos donos da casa. Já no começo, Titi acertou a trave em toque de cabeça. Galhardo balançou as redes em seguida, mas o atacante estava impedido.