Fortaleza x LDU: Conmebol inicia venda de ingressos para final da Sula; saiba preços e como comprar

A Conmebol iniciou, na tarde desta sexta-feira, 13, a venda de ingressos para a final da Copa Sul-Americana 2023 entre Fortaleza e LDU. Os valores das entradas variam entre 152 e 356 reais. A decisão ocorre no próximo dia 28, às 17h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Os interessados em acompanhar o duelo poderão comprar seus ingressos através do site oficial de vendas ou diretamente com seus clubes - que ainda não informaram a forma de venda. A categoria 1 custará 70 dólares (356 reais), o valor da categoria 2 será de 40 dólares (203 reais) e a categoria 3 custará (152 reais) - esta última destinada aos clubes.