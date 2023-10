Fortaleza terá 3.500 ingressos exclusivos para torcida tricolor na final da Sul-Americana

Cube leonino optará por comercializar seus ingressos via site da Conmebol, ou seja, não ocorrerá venda em lojas físicas na capital cearense

O Fortaleza já foi informado pela Conmebol sobre a quantidade de ingressos destinados à sua torcida para a final da Copa Sul-Americana. Ao todo, serão 3.500 entradas disponíveis para a torcida tricolor na Categoria 3 - espaço exclusivo para os fãs do Leão do Pici -, apurou o Esportes O POVO. O valor do bilhete é de 30 dólares (cerca de R$ 152 na cotação atual).

O clube leonino optará por ofertar seus ingressos via site da Conmebol, ou seja, não ocorrerá venda em lojas físicas na capital cearense. A comercialização de bilhetes para o setor exclusivo deve ter início na próxima terça-feira, 17, no período da tarde.