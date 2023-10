Centenas de torcedores do Fortaleza emitem identidade no clube para final no Uruguai

O Fortaleza promoveu nesta sexta-feira, 13, o primeiro dia do mutirão para a emissão de identidade, no Centro Ecumênico da agremiação, no Pici, a torcedores que acompanharão o time na final da Copa Sul-Americana, no Uruguai, no dia 28 de outubro. De acordo com o clube, são esperados entre 200 a 300 tricolores nos dois dias de ação; neste sábado, 14, a iniciativa será realizada das 8 horas às 12 horas.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação contou com mesas para a realização dos atendimentos dentro do Centro Ecumênico, além de lugares de espera. Do lado de fora, torcedores formavam fila, aguardando a vez. Os aficionados do Leão frisaram a importância da atitude e relataram suas expectativas para a partida contra a LDU-EQU.