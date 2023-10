Fortaleza jogará final da Sul-Americana contra LDU com uniforme Tradição

O Leão do Pici é considerado o mandante do confronto por ter a melhor campanha na competição e usará seu principal uniforme. Equatorianos atuarão todo de branco

A Conmebol definiu nesta quinta-feira, 12, os uniformes de Fortaleza e LDU para a final da Sul-Americana. A equipe cearense vestirá a Tradição, com a tradicional camisa tricolor e calção e meião azuis. O clube equatoriano atuará de branco.

A LDU também utilizará seu uniforme número 1, tendo em vista que as cores não se confundem com as do Fortaleza. Dos meiões até as camisas, o material é predominante branco.