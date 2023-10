Saiba quais documentos o torcedor do Fortaleza precisa ter em mãos para ir à final da Sula

Torcida no jogo Fortaleza x América-MG, no Castelão, pela Sul-Americana 2023 Crédito: FCO FONTENELE

Restando 23 dias para a final da Copa Sul-Americana, o torcedor do Fortaleza já iniciou sua preparação para ir a Maldonado, no Uruguai. A cidade será a sede da grande decisão continental entre o Leão do Pici e a LDU, do Equador, no próximo dia 28, às 17 horas (de Brasília). O torcedor tricolor que pretende marcar presença no duelo terá que ficar atento aos documentos necessários para entrar no país vizinho. Por mais que seja do mesmo bloco econômico — Mercosul — que o Brasil, o Uruguai exige alguns registros para turistas.