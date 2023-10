Fortaleza ganha posições em ranking da IFFHS e vira 13º melhor clube do mundo

O Tricolor do Pici subiu quatro posições em relação ao último ranking divulgado pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol e segue à frente de potências mundiais, como o Barcelona-ESP

O Fortaleza segue figurando com destaque no ranking produzido pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS). No novo levantamento divulgado, o Tricolor do Pici ganhou posições em relação a última lista e agora aparece como 13º melhor clube do mundo, à frente de potências como Bayern de Munique-ALE, Barcelona-ESP e Arsenal-ENG.

Entre os times brasileiros, o Fortaleza fica atrás somente do Flamengo, que é o atual sexto colocado do ranking, e do Palmeiras, que figura na oitava posição. O Manchester City-ENG, campeão da última edição da Champions League, lidera a lista, seguido do Real Madrid-ESP e da Inter de Milão-ITA.