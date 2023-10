Fortaleza realiza mutirão para emissão de identidade a torcedores que vão ao Uruguai para final

O mutirão será realizado nesta sexta-feira, 13, das 8 horas às 13 horas, e neste sábado, 14, das 8 horas às 12 horas, no Centro Ecumênico do clube (rua Mário da Silveira, no Pici)

O Fortaleza divulgou nesta quinta-feira, 12, que promoverá um mutirão para emissão de carteira de identidade aos torcedores que viajarão para acompanhar a final da Sul-Americana, em Maldonado-URU. A iniciativa do clube é exclusiva para quem já comprou passagem para o Uruguai. É preciso apresentar o comprovante.

O mutirão será realizado nesta sexta-feira, 13, das 8 horas às 13 horas, e neste sábado, 14, das 8 horas às 12 horas, no Centro Ecumênico do clube (rua Mário da Silveira, no Pici).

Conforme as informações divulgadas pelo Fortaleza, a emissão da primeira via do documento será gratuita. Para aqueles que emitirão a segunda via, é preciso efetuar o pagamento de R$ 65,91. Neste caso, o torcedor precisa acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado e gerar o boleto com os custos do serviço.