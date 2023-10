Paz diz que pensa na final da Sula "todos os dias" e fala sobre ingressos: "Preços acessíveis"

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz não escondeu a ansiedade sobre a final da Sul-Americana entre o Tricolor e a LDU, do Equador. Presente no sorteio que definiu os grupos do Campeonato Cearense 2024, no Castelão, o dirigente também comentou sobre os ingressos para a decisão em Maldonado, no Uruguai.

"Penso todos os dias sobre essa final, nos mais diversos aspectos. Não penso só no jogo em si, que é o mais importante, mas penso também na logística, na angústia que o torcedor está sobre ingresso", afirmou.

"A gente está definindo com a Conmebol a venda dos ingressos. Acredito que vai ter ingresso para todo mundo. Muito em breve estará à disposição no site da Conmebol, e acredito que a preços acessíveis", completou Marcelo Paz.