Fortaleza se reapresenta visando duelo contra o Vasco; Marinho faz atividade em campo

O Fortaleza se reapresentou nesta quinta-feira, 12, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, visando o duelo contra o Vasco, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na quarta-feira, 18, às 21h30min (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Entre as novidades do treino, está a presença do atacante Marinho. O atleta teve um estiramento no joelho direito no duelo de ida contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana, e realizou atividade em campo pela primeira vez pós-lesão, que deixou o camisa 22 de fora das partidas contra Grêmio, Corinthians e América-MG.

O retorno aos treinos também marcou a estreia do novo enxoval para treinamentos do Fortaleza. A vestimenta foi produzida pela Volt, fornecedora de materiais esportivos do clube.