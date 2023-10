Fortaleza é o time da Série A com a maior média de idade, aponta estudo

De acordo com o estudo, o time do Tricolor do Pici possui uma média de 30 anos, idade que corresponde a 54,7% do elenco — percentual que inclui jogadores com 30 anos ou mais. Ainda segundo a pesquisa, o Leão tem menos de 1% de jogadores com 21 anos ou menos no plantel profissional atualmente, enquanto a faixa entre 26 e 29 anos soma 28%.

O CIES Football Observatory realizou um estudo sobre a média de idade dos elencos em diversos campeonatos ao redor do mundo e a Série A do Campeonato Brasileiro esteve entre eles. Na pesquisa, o Fortaleza, atual sexto colocado, figurou como a equipe com o plantel mais velho do certame nacional.

Entre os jogadores mais experientes do atual elenco do Leão, o goleiro Fernando Miguel figura no topo, com 38 anos. João Ricardo, Titi e Romero, com 35 anos, também aparecem com destaque no ranking.

Atrás do Fortaleza no ranking está o América-MG, que possui uma equipe com média de 29.83 anos. O Fluminense (29.73), Atlético-MG (29.43), Botafogo (28.92), Internacional (28.84), Cuiabá (28.64), Cruzeiro (28.43), Goiás (28.39) e Grêmio (28.30) completam o top-10 da lista.

Em relação ao ranking mundial, considerando todas as 53 ligas analisadas pelo CIES Football Observatory, o time com maior média de idade é o Independiente Petrolero, da Bolívia, com 32.12. O mais jovem, por outro lado, é o FK Minsk, da Bielorrússia, com média de 20.97 anos no elenco.

RB Bragantino é o time com menor idade da Série A

Se o Fortaleza lidera como elenco mais velho do Brasileirão, o RB Bragantino figura no topo dos plantéis mais jovens do torneio. A equipe de Bragança Paulista, que tem como característica investir em jogadores com pouca idade e grande potencial de retorno técnico e financeiro, tem um plantel com média de 24.63 anos.

O Vasco, com 26.08, e o Athletico-PR, com 26.41, também fazem parte do top-3 dos elencos mais jovens.

Equipes com maior média de idade da Série A 2023:

1º - Fortaleza (30.07)



2º - América-MG (29.83)



3º - Fluminense (29.73)



4º - Atlético-MG (29.43)



5º - Botafogo (28.92)

Equipes com menor média de idade da Série A 2023: