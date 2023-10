Fortaleza tenta ser o primeiro time brasileiro campeão contra a LDU em uma final

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá mais um grande tabu para quebrar com a camisa do Fortaleza, desta vez em uma final internacional. Para sagrar-se campeão da Copa Sul-Americana de 2023, o Leão precisará se tornar o primeiro time brasileiro a superar a LDU, do Equador, em uma decisão.

Até o momento, o time equatoriano já teve três finais contra equipes do Brasil, por diferentes competições, e em todas saiu de campo com a taça de campeão. Os Azucenas venceram o Fluminense duas vezes, sendo elas na Libertadores de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009. A outra vítima do time de Quito foi o Internacional, na Recopa, também em 2009.