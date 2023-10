Fortaleza enfrentará LDU na final da Copa Sul-Americana; veja data e local do jogo

A decisão da Copa Sul-Americana será realizada no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, no dia 28 de outubro (sábado)

O adversário do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana 2023 será a LDU, do Equador. A equipe equatoriana empatou com o Defensa y Justicia, da Argentina, por 0 a 0 nesta quarta-feira, 4, no Estádio Cidade de Lanús, em Buenos Aires (ARG), e garantiu vaga na decisão, após o triunfo obtido no confronto de ida.

Atuando em casa na última quarta-feira, 27, a LDU havia vencido o Defensa y Justicia por 3 a 0, com gols de Paolo Guerrero (2x) e Ezequiel Piovi. Com o resultado trazido para a Argentina, o time de Luiz Zubeldia garantiria a classificação para a final da “Sula” com um empate ou derrota por até dois gols de diferença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp