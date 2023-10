"É um dos melhores momentos da minha vida", diz Tinga após classificação para a final da Sula

Apesar da felicidade, o lateral-direito do Tricolor do Pici fez questão de pontuar que o objetivo ainda não foi concluído. Finalista da Sul-Americana, o Leão aguarda a definição do adversário, que sairá do confronto entre LDU e Defensa y Justicia

“Ainda não completamos (o objetivo), temos uma final importante em Maldonado, onde tudo começou lá na pré-Libertadores. A gente já conhece o local e vamos fazer de tudo para fazer um grande jogo.”

O capitão do Leão voltou a bater na tecla da importância da união entre os torcedores do clube no atual momento do Tricolor. A desavença entre as organizadas virou assunto durante a última semana após casos de violência na Arena Corinthians, em São Paulo, e em frente à sede do clube, no Pici.

“As torcidas precisam se unir mais, é um momento tão bom do clube. Acho que é o melhor momento para as duas organizadas se unirem em prol do Fortaleza. Quero conversar com todos as organizadas para a gente fazer algo que seja benéfico para o clube e para as torcidas também. E que a gente consiga fazer nosso melhor para a paz reinar.”

Tinga comentou ainda sobre a tensão antes do jogo decisivo e a importância do grande apoio da torcida no duelo contra o Corinthians.

“A gente passa o dia todo pensando no jogo e tenta fazer algo diferente, ainda bem que hoje teve a Champions League e deu para assistir um pouco, mesmo assim a tensão fica grande. Mas depois que entra em campo e vê a festa, que é muito importante, a gente fica muito feliz. Dar parabéns para a torcida que fez uma grande festa e nos empurrou desde o ínicio”