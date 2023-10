Vojvoda leva Fortaleza à final da Sula e aumenta legado no clube; relembre feitos

Classificado por muitos como o maior técnico da história do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda alcançou mais um grande feito pelo clube nesta terça-feira, 3. Em uma Arena Castelão lotada, o argentino comandou o Leão do Pici na vitória por 2 a 0 diante do Corinthians, que classificou o time tricolor para a final da Copa Sul-Americana de forma inédita.

Com isso, ele se torna o primeiro treinador a levar um time nordestino à uma decisão de Sula e, consequentemente, aumenta seu legado no Pici. Desde maio de 2021 no clube, Vojvoda já acumula 185 partidas à frente do Tricolor de Aço.