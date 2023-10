Fortaleza ultrapassa marca de 1 milhão de torcedores como mandante pelo segundo ano seguido

Leão do Pici levou 1.015.985 tricolores ao estádio na atual temporada. Este é o segundo ano consecutivo em que o clube atinge o feito

O Fortaleza ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores presentes em seus jogos como mandante na temporada. O feito foi atingido nesta terça-feira, 3, no duelo decisivo diante do Corinthians, pela semifinal da Sul-Americana. Na partida, 60.451 torcedores encheram a Arena Castelão para acompanhar a classificação do time para a grande final.

Neste ano, o Leão do Pici levou 1.015.985 pessoas ao estádio em 34 partidas como mandante. Esse é o segundo ano consecutivo em que o clube atinge tal marca. Em 2022, 1.108.768 tricolores marcaram presença nas partidas.

Restando seis jogos dentro de casa até o final da temporada — todos pelo Brasileirão —, a expectativa é que o Fortaleza alcance a marca de 1 milhão e 200 mil torcedores em seus jogos.