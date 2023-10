VAR explica amarelo para Pochettino, do Fortaleza, na semi da Sula: "Está recolhendo o pé"

Romero e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

“Para mim, não tem a intensidade necessária. Ele toca e retira o pé depois que joga a bola. Justo no momento em que ele toca, ele está recolhendo o pé. Para mim, não tem a força necessária. Confirmo o amarelo para o número 7.” Assim, com a análise feita por Gallo, o juiz principal, Andrés Rojas, também colombiano, manteve a própria decisão - cartão amarelo e tiro livre direto - e seguiu normalmente com a partida. O lance em questão ocorreu no minuto 27 da etapa inicial da partida, quando o placar ainda estava zerado. Na oportunidade, Pochettino adianta demais a bola e, ao tentar alcançá-la, acaba acertando a canela de Gabriel Moscardo com as travas da chuteira. O juiz imediatamente marcou falta e aplicou o cartão amarelo. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. “Recolhe a perna, o que reduz a intensidade com o adversário. O árbitro, desde uma boa localização, observa a ação, marca a falta e repreende o infrator (com amarelo). O VAR, em sua verificação protocolar, analisa com diferentes ângulos e velocidades. As considerações correspondentes para a ação confirmam a decisão original de campo: tiro livre direto e cartão amarelo”, explicou, também, o narrador do vídeo divulgado pela Conmebol. Veja o vídeo completo da análise