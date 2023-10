De olho na final da Sula, Vojvoda e Mano Menezes se enfrentam pela terceira vez

Retrospecto entre Vojvoda e Mano apresenta uma vitória do treinador do Leão e um empate. Duelo decisivo será nesta terça, 03, na Arena Castelão

O Fortaleza recebe o Corinthians-SP nesta terça, 03, às 21h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Buscando uma vaga na final do torneio, os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Mano Menezes se enfrentarão pela terceira vez. Até o momento, o argentino soma uma vitória e um empate.

O primeiro embate ocorreu em agosto de 2022, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O Tricolor do Pici, que jogou com um a menos desde o primeiro tempo, triunfou por 3 a 0 contra o Internacional-RS. Os gols foram de Lucas Crispim, Hércules e Robson.