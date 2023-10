Após empate, Fortaleza se reapresenta com foco em semifinal da Copa Sul-Americana

Para o confronto, Juan Pablo Vojvoda deve ter um desfalque importante: Marinho. O ponta-direita saiu machucado do primeiro confronto e foi diagnosticado com um estiramento no joelho

O empate contra o Grêmio, pela Série A do Brasileiro, no último sábado, 30, na Arena Castelão, já é página virada no Fortaleza. O time já se reapresentou neste domingo, 1º, com foco total na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Corinthians, que será terça-feira, 3, às 21h30min, no Gigante da Boa Vista.

O placar em 1 a 1 no duelo da ida, na última terça-feira, 26, faz com que o Tricolor do Pici precise de apenas uma vitória simples para chegar de forma inédita na final da competição internacional. Entre os atletas, o clima de decisão já começou. Ainda dentro do campo, após o jogo frente ao Grêmio, o meia Lucas Crispim convocou a torcida – que já esgotou os ingressos – a fazer uma grande festa na praça esportiva.

“Peço ao público que compareça, que faça sua festa, a linda festa que sempre faz aqui no Castelão. Precisamos muito do apoio deles, é fundamental para que consigamos essa classificação inédita para a final. Tem tudo para dar certo”, disse o camisa 10.