Adversário do Fortaleza na Sula, Corinthians anuncia Mano Menezes como novo técnico

Mano chega ao clube paulista para ocupar a vaga deixada por Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido nesta quarta-feira, 27. A mudança de comandante ocorreu após o empate com o Leão do Pici pelo placar de 1 a 1, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Adversário do Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians já possui um novo treinador. Trata-se de Mano Menezes, que foi anunciado como novo dono do cargo na tarde desta quinta-feira, 28. O contrato do profissional com o Timão será até o final de 2025.

A estreia da nova comissão técnica do Corinthians deve ocorrer já no clássico diante do São Paulo, na noite deste sábado, 30, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Caso se confirme a estreia no clássico, a segunda partida de Mano à frente do Corinthians será justamente contra o Fortaleza. Na terça-feira, 3 de outubro, as duas equipes decidem quem será o primeiro finalista da Sul-Americana. Com o empate na ida, uma vitória simples para qualquer um dos lados é suficiente para garantir classificação, enquanto um novo empate leva o jogo para os pênaltis. A bola rola às 21h30min na Arena Castelão.

Último trabalho de Mano Menezes

Antes de retornar ao Corinthians, Mano Menezes defendeu as cores do Internacional-RS nas temporadas de 2022 e parte de 2023. Ao todo, foram 81 partidas, 39 vitórias, 29 empates e 13 derrotas. O time marcou 118 gols e sofreu 70.

No Colorado, Mano não conquistou nenhum título. O mais próximo que chegou de uma conquista foi no Brasileirão da última temporada, quando terminou na segunda colocação com 73 pontos, atrás apenas do Palmeiras de Abel Ferreira.

