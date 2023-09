Conmebol divulga arbitragem de Fortaleza x Corinthians pela semifinal da Sul-Americana

Rojas será auxiliado pelos colombianos Dionisio Ruiz e Jhon León. A arbitragem de vídeo (VAR) será de responsabilidade do compatriota Nicolás Gallo, com auxílios de David Nicolas Rodriguez e Alexander Guzmán, ambos também da Colômbia.

Histórico de Andrés Rojas

Andrés Rojas apitará pela primeira vez uma partida do Fortaleza. Nesta temporada, o colombiano atuou em 25 partidas, sendo 13 pela Liga da Colômbia, cinco pela Libertadores da América, seis pela Copa Sul-Americana e uma pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Em 2023, apitou sete partidas envolvendo clubes brasileiros: Liverpool-URU 0 x 3 Corinthians, Santos 0 x 0 Audax Italiano-CHI, Barcelona de Guayaquil 0 x 2 Palmeiras, Palmeiras 4 x 2 Barcelona de Guayaquil, Flamengo 4 x 0 Aucas, Estudiantes 3 x 0 Goiás e Newell's Old Boys 0 x 0 Corinthians.

Veja equipe de arbitragem de Fortaleza x Corinthians pela Sul-Americana