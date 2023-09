Crispim convoca torcida do Fortaleza para semifinal da Sula: "É fundamental"

Em campo no empate contra o Grêmio, na Arena Castelão, o meio-campista Lucas Crispim voltou a atuar pelo Fortaleza após quatro partidas. Participativo, o camisa 10 esteve em campo por 83 minutos, tendo 85% de acerto nos passes, sendo quatro decisivos. Após o duelo, Crispim enalteceu o elenco e convocou o torcedor para estar presente no estádio contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

“Lá no começo, a diretoria, junto com a comissão técnica, formou um elenco justamente para esses momentos, para quando precisar, estar disposto. Fizemos uma grande partida, demos mole no final, mas são coisas que acontecem no futebol. Agora é pensar na terça-feira. Peço ao público que compareça, que faça sua festa, a linda festa que sempre faz aqui no Castelão. Precisamos muito do apoio deles, é fundamental para que consigamos essa classificação inédita para a final. Tem tudo para dar certo!”, disse Lucas Crispim.

O embate contra o Corinthians acontece nesta terça-feira, 3, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão. Com o empate da ida, o Fortaleza precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da “Sula”. O vencedor do embate enfrentará LDU ou Defensa y Justicia no dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai.