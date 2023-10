Vojvoda pede apoio da torcida e diz para que sejam deixadas de lado "as diferenças"

O treinador do Fortaleza, Vojvoda, concedeu coletiva após o empate do Tricolor de 1 a 1 contra o Grêmio, na Arena Castelão, neste sábado, 30. Durante entrevista, o técnico pediu para que torcedores deixassem as diferenças de lado e apoiassem o time, que se prepara para viver a segunda e decisiva partida de semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians, marcada para acontecer na próxima terça-feira, 3.

No jogo deste sábado, 30, o Tricolor do Pici entrou em campo com um time alternativo, diferente da formação original. Mesmo assim, o clube balançou a rede dos adversários com um gol feito no primeiro tempo pelo atacante Tiago Galhardo, que quebrou o jejum de seis partidas sem marcar pelo time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no segundo tempo, foi a vez da equipe gaúcha empatar, com um gol de Suárez. Apesar do Fortaleza não ter saído de campo com uma vitória, Vojvoda destacou em coletiva o bom desempenho da equipe cearense, principalmente quanto as finalizações realizadas, mas reconheceu falha do time.