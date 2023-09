Garotinho exibe camisa do Fortaleza por baixo do uniforme do Grêmio durante transmissão de jogo

Um garotinho chamou a atenção do público que assistia à transmissão do jogo entre Fortaleza e Grêmio, neste sábado, 30. Isso porque o jovem entrou em campo com o uniforme do time gaúcho junto aos jogadores do clube sulista. Contudo, na hora do hino nacional, ele levantou a camisa e mostrou que vestia por baixo dela a camisa do Tricolor do Pici.

Leia mais: Fortaleza empata com Grêmio e desperdiça chance de entrar no G6 da Série A



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo que registrou o momento, o pequeno torcedor aparece sorrindo enquanto revela para a câmera, "discretamente", que usava a camisa do Fortaleza por baixo do uniforme gaúcho.