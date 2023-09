Galhardo quebra jejum de seis partidas e volta a marcar pelo Fortaleza

O camisa 91 não marcava desde 19 de agosto, quando marcou na vitória do Leão do Pici contra o Internacional, pela 20ª rodada da Série A

Apesar da ausência de gols marcados nas últimas partidas, Thiago Galhardo segue como vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, com 16 tentos. O camisa 91 só fica atrás de Juan Martín Lucero, que tem 20.

O camisa 91 não marcava desde 19 de agosto, quando marcou na vitória do Leão do Pici contra o Internacional , pela 20ª rodada da Série A. Desde então, Galhardo havia entrado em campo e passado em branco contra América-MG (2x), Coritiba, Fluminense, Corinthians e São Paulo.

O atacante Thiago Galhardo marcou no empate contra o Grêmio neste sábado, 30, na Arena Castelão, e encerrou o jejum de seis partidas sem gols pelo Fortaleza na temporada.

Diante do Grêmio, o atacante disputou 89 minutos, finalizou quatro vezes, teve 79% de passes certos, com dois decisivos. Defensivamente, contribuiu com cinco duelos ganhos e um desarme.