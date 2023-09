Semi da Sula: Zé Welison exalta empate na ida para "poder decidir o 2º jogo em casa"

Zé Welison comemora gol no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Marcello Zambrana / AFP

Para garantir vaga na grande decisão da Sula, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória simples no jogo da volta, marcado para a próxima terça-feira, 3 de outubro. Um novo empate entre as equipes levaria o jogo para as penalidades. Se for derrotado, independente do placar, a agremiação cearense dará adeus ao campeonato. A Arena Castelão promete estar completamente lotada no jogo da volta da semifinal. A carga máxima de ingressos destinados aos torcedores mandantes já foi esgotada. Ao todo, 53.053 vagas foram preenchidas pelos tricolores, sendo 33.78 de check-in de sócios e 19.975 ingressos vendidos. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Veja os melhores momentos de Corinthians 1x1 Fortaleza Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente