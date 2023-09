Torcida do Fortaleza esgota ingressos para decisão diante do Corinthians, pela semifinal da Sula

Cerca de 60 mil ingressos foram disponibilizados para o duelo diante do Corinthians, no dia 3 de outubro. Os setores Inferior Sul, Especial, Bossa Nova e Premium foram ocupados apenas por sócios-torcedores, enquanto a Inferior Norte e Superior Central/Sul/Norte esgotaram com o somatório de check-ins e vendas.

O Fortaleza informou, no início da tarde desta quarta-feira, 20, que todos os setores destinados à sua torcida na semifinal da Sul-Americana estão esgotados. Ao todo, 53.053 vagas foram preenchidas, sendo 33.078 via check-in de sócios e 19.975 por ingressos vendidos.

Com isso, restam vagas apenas para a torcida visitante. No entanto, as entradas para a torcida do clube paulista ainda não estão disponíveis. O Leão do Pici aguarda uma definição da diretoria do Timão para poder começar a vender.

A partida ocorrerá no dia 3 de outubro, às 21h30min, na Arena Castelão, e decidirá quem vai avançar para a grande final da Copa Sul-Americana 2023. Caso avance, o Fortaleza se tornará o primeiro time nordestino a chegar a tal fase na competição.