Vojvoda comenta sobre possíveis pênaltis para o Fortaleza contra o Corinthians; veja os lances

A possível penalidade em Marinho foi aos 42 minutos da etapa inicial, quando o embate já estava empatado em 1 a 1. O atacante invadiu a área pela direita e dividiu com o lateral Fábio Santos, que aplicou um carrinho. Vojvoda destacou que o lance ocorreu longe dele, mas considerou que foi faltoso ao rever no vestiário.“Estava distante, mas agora que assisti pela televisão me pareceu que o defensor adversário leva ele. Mas os que estão para opinar também são vocês. É uma crítica que pode ajudar, a de vocês. Mas a arbitragem também tem seus erros e seus acertos”, declarou.Com o empate na Neo Química Arena, o Fortaleza precisa de uma vitória simples no jogo da volta para avançar à final da Copa Sul-Americana. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O embate decisivo será na terça, 3, às 21h30min, na Arena Castelão.