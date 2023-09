"É uma vergonha", comenta Tinga sobre briga de torcidas organizadas do Fortaleza

As cenas de violência protagonizadas por duas torcidas organizadas do Fortaleza repercutiram de forma negativa entre os atletas. O capitão do Leão, Tinga, criticou a atitude de uma pequena parcela dos tricolores presentes na Neo Química Arena para acompanhar a partida diante do Corinthians.

“As coisas estão indo bem dentro de campo, fora também, diretoria. Tudo indo sempre bem. E a torcida dando um mau exemplo, ainda mais aqui, fora de casa”, afirmou Tinga em entrevista na zona mista após o jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os confrontos começaram a acontecer ainda antes do início da partida. Nas imagens registradas por torcedores presentes no local, é possível identificar que os envolvidos na briga trajavam camisas da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e da Jovem Garra Tricolor (JGT), duas das maiores organizadas do clube.