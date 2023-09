Conmebol divulga áudio do VAR no gol do Fortaleza contra o Corinthians

Equipe do árbitro de vídeo orientou o juiz a revisar o lance do gol de Zé Welison, inicialmente anulado, para que a intensidade fosse avaliada. Após a análise, o tento foi validado

O vídeo publicado pela entidade afirma que foi cumprido o protocolo ao analisar o momento a partir de diferentes ângulos e velocidades. O árbitro Esteban Ostojich-URU, que inicialmente anulou o gol, foi convidado para avaliar a intensidade do contato. “Não há intensidade, não vejo intensidade”, disse Leodán González-URU, responsável pelo VAR, antes do chamado.

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Corinthians-SP , pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na noite desta quarta, 26. O gol do Leão, anotado por Zé Welison , foi inicialmente anulado pelo árbitro em campo por uma falta em Fábio Santos, mas o VAR recomendou a revisão e o lance foi validado. A Conmebol divulgou o áudio do momento, mostrando como a decisão foi tomada.

Após rever as imagens, o juiz validou o tento, que abriu o placar no confronto. “Há um contato e considero exagero do número 6 [Fábio Santos], que me enganou ao ver os braços estendidos. Sim, vou com mudança de decisão e vou com gol”, declarou na hora.

A análise da entidade não mencionou os possíveis pênaltis para o Fortaleza na etapa inicial. O primeiro lance foi com Bruno Pacheco, em dividida com o zagueiro Gil no lado esquerdo do ataque tricolor. A segunda jogada envolveu Marinho, em disputa com Fábio Santos, pelo setor ofensivo direito do Leão.