Alex Santiago reclama de possíveis pênaltis para o Fortaleza contra o Corinthians

Vice-presidente Alex Santiago em treino do Fortaleza na Arena Castelão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na segunda postagem, ele ainda completou: “Estamos falando de uma semifinal de competição continental. Estamos falando das melhores equipes da competição. Certamente, esperamos as melhores arbitragens. Isso não pode acontecer nesse nível de rendimento esportivo.” Para finalizar, o diretor leonino afirmou que o clube não irá se calar diante dos acontecimentos e tomará as medidas que estão ao alcance: “Não nos calaremos, torcedor! As medidas que estão ao alcance do clube serão devidamente adotadas”, finalizou. Lances polêmicos da partida Os dois lances que causaram revolta no diretor do Fortaleza são referentes aos possíveis pênaltis não marcados pelo árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai, em cima de Bruno Pacheco e Marinho, ambos na primeira etapa, envolvendo o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Fabio Santos. O árbitro de vídeo não sugeriu avaliação e o jogo continuou normalmente após o choque entre os atletas do Leão e do Timão. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Veja os melhores momentos de Corinthians 1x1 Fortaleza