Marcelo Paz repudia briga entre torcidas organizadas do Fortaleza na Arena Corinthians

O presidente do Leão do Pici lamentou acintosamente o ocorrido nas arquibancadas do estádio do Timão. Durante o pronunciamento, Paz colocou o clube cearense à disposição para ajudar na identificação dos responsáveis

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, repudiou veementemente a briga entre as torcidas organizadas do Fortaleza durante a partida de ida da semifinal contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Logo após o empate em 1 a 1, na noite desta terça-feira, 26, o clube publicou um longo vídeo com o pronunciamento do mandatário, que ressaltou a disponibilidade do Leão do Pici para identificar os responsáveis, além de lamentar o fato.

Durante a fala, o diretor afirmou que “aquelas pessoas que brigaram não representam o Fortaleza e os nossos valores”. Ele ainda disse estar “envergonhado” com o que foi visto nas arquibancadas do estádio do Timão. Para agravar a situação, a confusão dentro da própria torcida também afetou o elenco. “Os jogadores no vestiário estavam super preocupados, porque tem familiares de jogadores que ficam na arquibancada”, disse Paz.