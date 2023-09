Autor do gol do Fortaleza na semi da Sula, Zé Welison foi alvo do Corinthians

O volante, que hoje é titular absoluto do Leão do Pici, foi procurado de forma pelo time do Parque São Jorge em julho deste ano

Nesta terça-feira, 26, Fortaleza e Corinthians empataram em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, na Neo Química Arena. No duelo, o time tricolor até saiu na frente com Zé Welison, mas o Timão igualou o marcador com Yuri Alberto logo depois.

Todavia, o que chama atenção é que o autor do gol leonino foi alvo de interesse do clube paulista na última janela de transferências. Zé, que hoje é titular absoluto do Leão do Pici, foi procurado de forma pelo time do Parque São Jorge em julho deste ano.

No mesmo mês, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, confirmou a sondagem do Corinthians ao jogador durante sua participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Na oportunidade, ele rechaçou qualquer chance de saída do camisa 17.