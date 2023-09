Fortaleza precisa de vitória simples para ir à final histórica da Sula; veja cenários

Zé Welison e Pedro Augusto comemoram gol no jogo Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Marcello Zambrana / AFP

O empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Corinthians na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, deixou o confronto totalmente em aberto. Com o resultado, nenhuma das equipes tem qualquer vantagem para o segundo e decisivo duelo na Arena Castelão, que decidirá qual dos times representará o Brasil na final do torneio. + Torcidas organizadas do Fortaleza brigam entre si no setor visitante da Neo Química Arena; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o Fortaleza, uma vitória simples na próxima terça-feira, 3 de outubro, garante a classificação histórica à grande decisão, feito que seria o maior marco do clube cearense. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será disputada nos pênaltis, cenário em que o Corinthians já viveu na atual edição do certame, nas quartas de final contra o Estudiantes-ARG.