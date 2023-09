Imprensa argentina repercute festa da torcida do Fortaleza em aeroporto: "Espetacular"

O Fortaleza contou com grande apoio de seu torcedor no embarque da delegação neste domingo, 24, rumo a São Paulo. O clube enfrentará o Corinthians-SP na semifinal da Copa Sul-Americana. A festa dos apoiadores do Leão em apoio ao clube, com rua de fogo e presença no Aeroporto Pinto Martins, chegou a repercutir na imprensa argentina, no Diário Olé.

O diário argentino afirmou que a torcida fez uma festa “incrível” e veiculou, em seu portal, imagens do momento, a partir de publicações feitas pelo Fortaleza nas redes sociais.