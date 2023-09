Fortaleza faz último treino no CT do Palmeiras antes de enfrentar o Corinthians

O tricolor encerra a preparação para o jogo decisivo na Neo Química Arena, que marca o início da SAF no clube cearense. Leão treina às 16 horas desta segunda-feira, 25, no CT do Palmeiras

O Fortaleza faz o último treino nesta segunda-feira, 25, antes do confronto contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana. A atividade prevista para as 16 horas, no CT do Palmeiras, encerra a preparação para o primeiro duelo em busca da histórica vaga na final da competição intercontinental.

O treinador tricolor, Juan Pablo Vojvoda, não deve surpreender na escalação. A expectativa é de que mantenha a equipe que vem atuando nas últimas partidas. As únicas ausências são Pedro Rocha e Hércules, que permanecem no departamento médico, ambos tratam de um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Este será o confronto de número 31 entre as equipes. No retrospecto geral conforme os dados do oGol, são 18 vitórias do Corinthians, cinco do Leão e sete empates. Entretanto, no recorte dos últimos três embates, o Tricolor do Pici leva vantagem com duas vitórias, ambas como mandante, e um empate como visitante.