Rua de fogo e "Aerolaion": torcida apoia Fortaleza antes de semi da Sula

Os tricolores estiveram presentes em grande número e lotaram o saguão do local. A festa, porém, começou na saída do grupo leonino no Centro de Excelência Alcides Santos

O Fortaleza embarcou rumo a São Paulo, onde na terça-feira, 26, disputa a partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Corinthians, às 21h30min, na Neo Química Arena. Antes de seguir viagem, o elenco tricolor contou com o apoio do torcedor no Aeroporto Pinto Martins.

Os tricolores estiveram presentes em grande número e lotaram o saguão do local. A festa, porém, começou na saída do grupo leonino no Centro de Excelência Alcides Santos. Na oportunidade, os leoninos fizeram uma rua de fogo nas redondezas do Pici.