Processo de constituição da SAF do Fortaleza deve durar de 90 a 120 dias

Após aprovar a criação da SAF no último sábado, 23, através de Assembleia Geral, o Fortaleza, agora, busca resolver toda a parte burocrática para enfim constituir o novo modelo de gestão do clube. Eduardo Salles, 1º secretário do Conselho Deliberativo do clube, participou do programa Esportes do Povo desta segunda-feira, 25, e estabeleceu um prazo para o término deste processo inicial.

“Sábado nós aprovamos a cisão, a constituição da SAF, mas esse não é o último passo. Muito pelo contrário. A gente costuma brincar que agora é que começa o trabalho. Agora que está começando o trabalho de organizar, fazer a constituição da SAF, de fazer os registros. É um trabalho que ainda vai durar cerca de 90 a 120 dias. Nosso objetivo é entregar em dezembro, para que a temporada de 2024 seja planejada integralmente com essa questão superada.”